935 مليوناً تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 935 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 249 مبايعة، بقيمة 575 مليون درهم؛ منها 25 مبايعة للأراضي و224 مبايعة للشقق والفلل . وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 360 مليون درهم.(وام)