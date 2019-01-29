شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: تطوير 250 مكتبا خلال عام أغلبها فى المناطق البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طه خالد عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضو لجنة المراجعة، إن الهيئة ستطور نحو 250 مكتبا جديدا على الأقل خلال العام الجارى، فى إطار خطة تطوير المكاتب لتقديم خدمات بشكل إلكترونى، على أن يتم إعطاء أولوية قصوى للمكاتب الموجودة فى المناطق البعيدة والمحافظات، حيث تمتلك الهيئة أكبر شبكة فروع فى مصر تصل لما يقرب من 4 آلاف مكتب.

وقال طه فى مقابلة خاصة مع ”الخليج 365” إن مكاتب الهيئة أصبحت مراكز للخدمات البريدية تقدم خدمات حكومية ومالية ومجتمعية ويتم تطويرها فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمى يقدم جميع الخدمات بشكل إلكترونى.

وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة طموحة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار استراتيجيتها للتحول نحو مجتمع رقمى بتطوير كافة خدمات المواطنين بالاعتماد على أحدث نظم المعلومات.