شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 28-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-1-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما صعد رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 783.109 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما صعد رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 783.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 27.97%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 160.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% عند مستوى 13913 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% عند مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

اتش ايه

قررت إدارة هيئة الرقابة المالية، وقف نشاط شركة إتش أيه القابضة للاستثمارات المالية عن العمل لمدة أسبوع، تبدأ من 29 يناير وحتى يوم 4 فبراير المقبل، إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة.

كما أعلنت الهيئة، فى بيان منفصل عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر ببنك قطر الوطنى الأهلى وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بزيادة رأس المال المصدر من 9.794 مليار جنيه إلى 10.774 مليار جنيه بزيادة قدرها 979 مليون جنيه تمويلا من الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى فى 31 ديسمبر لعام 2018.

سى اى كابيتال

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سى اى كابيتال القابضة المصدرة لعدد 10.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 91.2 مليون جنيه.

وكان رجل الأعمال علاء أحمد عبد المقصود عرفة، قد باع يوم 10 يناير الماضى، عدد 9 ملايين سهم بشركة سى أى كابيتال القابضة بسعر 8.21 جنيه بقيمة 73.6 مليون جنيه، انخفضت حصة علاء عرفة بشركة سى أى كابيتال من 3.53% إلى 1.88%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى لسمسرة.