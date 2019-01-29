هل ستتأثر أسعار السلع المستوردة بتراجع الدولار أمام الجنيه؟

مصراوي - كتبت- منار الرخ:

توقع مستوردون أن لا تتأثر أسعار السلع المستوردة بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلا في حالة استقرار السعر منخفضًا لمدة لا تقل عن 3 شهور.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة 27 قرشًا في بنكي الأهلي ومصر أمس واليوم، كما تراجع بقيمة متباينة في البنوك الأخرى.

وتوقع مستوردون مزيدًا من التراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن تراجع صرف الدولار أمام الجنيه دليل على أن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة...