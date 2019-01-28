شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعلن عن خطوة هامة لمكافحة التدخل في الانتخابات بأوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "فيسبوك" الاثنين عن عزمها إجبار الساسة والأحزاب السياسية في دول الاتحاد الأوروبي على تسجيل صفحاتهم وحساباتهم على موقعها للتواصل الاجتماعي على أنهم معلنين وليسوا مجرد شخصيات أو جهات عادية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه الخطوة تستهدف كشف حملات التضليل والأخبار الكاذبة وإظهار الحسابات ومديريها الحقيقييين ومن ورائها من معلنين أمام المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي.



وتستهدف "فيسبوك" عدم توريط منصاتها المختلفة سواء موقعها الرئيسي أو تطبيق "واتساب" أو موقع مشاركة الصور "إنستجرام" في أي أنشطة أو حملات مشبوهة للتأثير في آراء الناخبين.



أيضاً، تنوي "فيسبوك" إنشاء مركزين في العاصمة الأيرلندية "دبلن" ودولة سنغافورة سيتم تعليين فيهما العديد من الموظفين بهدف مراقبة أي أنشطة مشبوهة تؤثر على آراء الناخبين من خلال حملات إعلانية مضللة في دول أوروبية وغيرها.



ومن الجدير بالذكر أن "فيسبوك" كانت في مرمى انتقادات الكونجرس الأمريكي بعد اكتشاف جهات أمنية وجود حملات إعلانية أثرت على آراء الناخبين الأمريكيين عام 2016 خلال الانتخابات الرئاسية.

واعترفت "فيسبو" في العام الماضي باستغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" بيانات المستخدمين في ولايات أمريكية لأغراض سياسية.