شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر إعلان "هاورد شولتز" الترشح لرئاسة أمريكا على أعمال "ستاربكس؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم – في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" – المدير التنفيذي السابق لـ"ستاربكس" "هاورد شولتز" بعد إعلان الأخير أنه يفكر بجدية في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وعلق "ترامب" على هذا الإعلان قائلاً إن "شولتز" لا يمتلك الشجاعة الكافية للترشح لرئاسة الولايات المتحدة كما أنه ليس الشخص الأذكى في البلاد، بل إن الشعب الأمريكي لديه بالفعل الشخص الأذكى".



وأضاف "ترامب" أنه يأمل فقط في استمرار دفع "ستاربكس" الإيجار الشهري للمقر الخاص بها في "برج ترامب" بنيويورك حيث يوجد مقهى تابع للشركة به.



وافتتحت شركة "ستاربكس" فعاً بالفعل داخل "برج ترامب" قبل تولي الأخير رئاسة الولايات المتحدة وقبل تولي أيضاً "هوارد شولتز" الإدارة التنفيذية للشركة.



وبعد هذه التصريحات والانتقادات، أصبح مقر "ستاربكس" في "برج ترامب" بقعة جاذبة للمستهلكين وكان بؤرة للصراع بين كل من "شولتز" والرئيس الأمريكي.



في عام 2015، هدد "ترامب" بإنهاء عقد إيجار "ستاربكس" في برجه بنيويورك بفعل مخاوف تتعلق بمنتجات خاصة بشركة المقاهي، وأيضاً، رأى "ترامب" أن موظفي "ستاربكس" لا يتمنون للزبائن "كريسماس سعيد" وعلى العملاء مقاطعة مقاهي هذه الشركة – على الرغم من أن هذا الفرع بالذات من بين أكثر مقار الشركة نجاحاً.



ورغم كل هذه التصريحات، لم تُنهي الشركة تواجدها داخل برج "ترامب"، ولم يُنهي الأخير عقد الإيجار، بل إن مقهى "ستاربكس" في هذا البرج استمر في العمل بقوة وبشكل إيجابي للغاية.