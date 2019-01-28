شكرا لقرائتكم خبر عن صناعية رأس الخير رديف لقطاع الطاقة وإيرادات الميناء تزيد 43 % والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام ميناء رأس الخير الكابتن عبدالله الشهراني أن المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين قفزت بأعمال الميناء ليشهد زيادة في عدد طنيات المناولة للبضائع وإيرادات الميناء بنسبة تجاوزت 43.33% مما يجعل منطقة رأس الخير الصناعية تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني في المجال التعديني ورافدا قويا بعد قطاع الطاقة.

وأشار في حوار مع ”الخليج 365” إلى أن الميناء تكمن أهميته في وقوعه بمنطقة صناعية جديدة متنوعة الإنتاج ولها مستقبل كبير في اقتصاد الوطن، ويعد من شرايين الاقتصاد السعودي لتغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاعان العام والخاص على حد سواء في منطقة رأس الخير التصنيعية.

وأعلن الكابتن الشهراني عن توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالميناء، وأبان أن الميناء أصبح مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخصوصا بعد طرح قانون التعدين الجديد الذي يتوافق مع المرحلة الجديدة «رؤية 2030».

» زيادة في الطنيات

كم بلغ حجم الاستيراد والتصدير في العام الماضي 2018م؟

- شهد الميناء نشاطا وحركة كبيرة في مختلف الأنشطة في عام 2018م مقارنة بالعام 2017، حيث كانت هناك زيادة في إجمالي الطنيات المناولة مقارنة بالعام السابق والتي بلغت 6.579.224 طنا وبنسبة 27.03%، كما شهدت أعداد السفن أيضا زيادة بنسبة 20.06% .

وشهدت كميات طنيات البضائع الصادرة زيادة بنسبة 26.06% مقارنة بالعام السابق، كما تم استقبال أكبر باخرة لتحميل مادة الفوسفات بحجم 66.000 طن، وأشير هنا إلى أن الميناء حقق أعلى معدل شهري لمناولة البضائع واستقبال السفن خلال شهر مارس 2018 بإجمالي 736.000 طن وبعدد 26 سفينة، وتناول الميناء حوالي 151.000 طن من الحجر المجروش لتجهيز البنية التحتية لمجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

» أهمية الميناء

ما أهمية الميناء في رأس الخير الصناعية؟

- يعتبر ميناء رأس الخير مهما من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 للإيرادات غير النفطية، إذ يخدم الميناء أهم وأكبر شركات التعدين السعودية بمدينة رأس الخير والتي بدورها يمكن أن تخدم صناعات محلية مختلفة وتفتح المجال للصناعات الأخرى بالمشاركة في الاستثمار السعودي.

كما يوجد بالمخطط الرئيسي للميناء أكثر من 44 رصيفا صناعيا وتجاريا، منها 14 رصيفا تعمل حاليا ويمكن للبنية التحتية والمرافق التابعة للميناء استيعاب سفن ضخمة ولديها القدرة على التعامل مع جميع أنواع البضائع وتخزينها بما في ذلك الأسمدة والألمنيوم والسائبة والبضائع العامة وعمليات الدحرجة، علما بأن الأعماق بالقناة الملاحية والأرصفة تصل إلى 16 مترا.

» فرص استثمارية

ماذا عن الفرص الاستثمارية؟

- تقدمت شركات عديدة متخصصة في الصناعات البحرية للاستثمار بميناء رأس الخير والأبواب مفتوحة للمستثمرين، ومرحب بهم بناء على معايير واشتراطات من قبل الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، خاصة بعد أن أصبح قطاع التعدين مفتوحا أمام الاستثمار الأجنبي وطرح قانون التعدين الجديد ليتوافق مع رؤية 2030.

» مشاريع مستقبلية

ما المشاريع المستقبلية بالميناء؟

- هناك عدد من المشاريع المستقبلية، منها تطوير برج المراقبة ليكون واجهة للزوار، وإنشاء مستودعات إدارية، وأعمال سفلتة لساحات التخزين، وإنشاء مجمع سكني في مدينة رأس الخير لاستيعاب العاملين في الميناء والمشاريع الأخرى.

» دور الميناء

ما دور الميناء في المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين العام الماضي؟

- مما لا شك فيه أن هناك أنشطة متنوعة، وخير دليل مشروع وعد الشمال وما له من الأثر الكبير في زيادة عدد طنيات المناولة للبضائع وإيرادات للميناء بنسبة تجاوزت 43.33%. وتم تخصيص عدد من الأرصفة للمشروع، إضافة إلى أن ميناء رأس الخير يخدم مجمع الملك سلمان البحري بالنسبة لمواد البنية التحتية والخدمات البحرية.

» البنى التحتية

ماذا عن البنية التحتية والأرصفة وجاهزيتها؟

- تم استحداث ستة أرصفة، ثلاثة منها تخدم الميناء كبضائع عامة وثلاثة منها مخصصة لمشروع وعد الشمال التابع لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، حيث يحتوي الميناء على 14 رصيفا، كما أن هناك موقعا مخصصا لتخزين الفوسفات القادم من مصانع الفوسفات بطريف عن طريق القطار ويتم تصديرها من الأرصفة المخصصة لها بالميناء، وتصل الطاقة الاستيعابية للأرصفة 35 مليون طن.

ويعتبر الميناء من أحدث الموانئ السعودية الذي يتميز بالبنية التحتية التي وضعت وفقا لأحدث المواصفات والتصاميم العالمية، حيث أخذت بعين الاعتبار كل متطلبات المصانع والشركات من حيث طول الأرصفة والأعماق، وكذلك التجهيزات الموجودة من مصدات حديثة تمتص الصدمات الناتجة من السفن من خلال الرسو أو المغادرة، وأيضا قدرته على استقبال السفن بأنواعها وكذلك المثقلات بمختلف أوزانها وأبعادها.

» وجهات التصدير

ما الدول التي يتم التصدير لها؟

- هناك عدد من الوجهات العالمية يتم التصدير لها لمختلف منتجات المجمع الصناعي سواء الفوسفات أو الأمونيا، منها بنجلاديش والهند وباكستان والصين وأستراليا ونيوزلندا وأمريكا، وشحنات إلى إفريقيا وكوريا الجنوبية وتايلاند واليابان وتايوان والهند هذه لغاز الأمونيا.

» التعاون مع الموانئ

ماذا عن التعاون مع الموانئ في المنطقة؟

- هناك تعاون متبادل من قبل الموانئ، حيث إن منظومة الموانئ تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للموانئ (موانئ).

.. وماذا عن تناول البضائع؟

- تتم مناولة البضائع عن طريق السير الناقل من مصنع معادن للفوسفات بالنسبة لمادة الفوسفات، وبالنسبة لغاز الأمونيا عن طريق الأنابيب الممتدة من المصنع حتى الأرصفة، وأيضا عن طريق بعض الشاحنات وبعض المعدات المتواجدة على الأرصفة.

وقد أسهمت قطارات التعدين في إزاحة عدد ضخم من الشاحنات عن الطرق العامة بين مناطق المواد الخام ومدينة رأس الخير. كما نجح المشروع في تجاوز العديد من الصعوبات في إقامة بنيته التحتية، كان في مقدمتها رفع كميات ضخمة من الرمال في النفود التي يمر خلالها الخط الحديدي، حيث تم رفع ملايين الأمتار من الرمال، وتم استخدام أوزان لقضبان السكك الحديدية.

» السلامة والأمان

ما دوركم في وسائل السلامة؟

- بدأنا من حيث انتهى الآخرون بخطة تشغيلية أخذت في عين الاعتبار سلامة الأرواح والسفن والممتلكات خلال عملية إدخال السفن أو الشحن والتفريغ والمتطلبات التشغيلية الأخرى، وهناك اهتمام كبير بهذا الشأن، والميناء يتبع إرشادات السلامة المعتمدة دوليا، وما وضعته الهيئة العامة للموانئ «موانئ» من إرشادات وتعليمات بهذا الخصوص، وما يخص الحريق توجد بالقرب من كل رصيف مضخات خاصة بمكافحة الحريق يتم فحصها دوريا للتأكد من فاعليتها وأدائها.

هذا الى جانب طريق مستقل من الميناء مرتبط بشبكة الطرق الواصلة لمدينة رأس الخير، ونظام أمني معزز بالكاميرات الحرارية والمصدات الأمنية.

كما تتم إقامة التدريب الوهمي لمكافحة الحريق وكان آخرها على إحدى السفن داخل الميناء، حيث كان الهدف من ذلك رفع الأداء وتطوير مستوى ومهارات رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق المفاجئة.

» تميز وازدهار

ماذا عن الجودة؟

- نولي ذلك اهتماما خاصا في مختلف الأعمال الداخلية والخارجية حيث استطاع الميناء أن يخطو خطوة كبيرة نحو التميز والازدهار بحصوله على الجائزة الذهبية الأوروبية للجودة التي تمنحها مؤسسة Association Other ways Management & Consulting وذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة برلين بألمانيا بحضور عدد من المسؤولين في السلك الدبلوماسي وممثلي بعض القطاعات وكذلك عدد كبير من الشركات والمنشآت الخاصة من جميع أنحاء العالم، وكان لنا الشرف لننافس أعرق المواني.

» توطين الوظائف

ما اهتمامكم بالسعودة والتدريب؟

- تولي الهيئة العامة للموانئ اهتماما كبيرا بهذا المجال وحريصة جدا على الالتزام بتوطين الوظائف وتدريب الكفاءات، ويوجد بميناء رأس الخير كوادر وطنية لديها القدرة والكفاءة على تشغيل الميناء وتلبية احتياجاته، ويقوم على برج المراقبة شباب سعودي قادر على التشغيل والتوجيه بكل اقتدار.

» ميناء رأس الخير

أحدث الموانئ السعودية، وقد تم البدء في تنفيذه من حيث انتهى الآخرون بخطة تشغيلية أخذت في عين الاعتبار سلامة الأرواح والسفن والممتلكات خلال عملية إدخال السفن أو الشحن والتفريغ والمتطلبات التشغيلية الأخرى.

» قناة ملاحية

به قناة ملاحية بطول 24 كم وعمق 16م ومنطقة غاطس بمساحة 8 كم2.

- يتكون الميناء من ثلاث بحيرات صناعية بمساحة مياه تقدر بـ 6.3 مليون متر مربع وهي محمية بكاسر أمواج بطول 20 كيلو مترا، خصصت البحيرة الغربية منها لحماية مياه التبريد التي تقوم بتبريد المصانع بالمنطقة، والبحيرة الشرقية للتوسعة المستقبلية للميناء والتي من ضمنها أرصفة وعد الشمال، أما البحيرة الوسطي التي تبلغ مساحتها 3.3 مليون متر مربع فتحتوي على الأرصفة الحالية والتي هي بعمق 15 مترا وبعض الأرصفة.

تم بناء 6 قطع بحرية للميناء، تقوم بتقديم خدمات خلال دخول السفن وخروجها وربطها على الأرصفة ونقل المرشد البحري من الميناء إلى السفن ومن السفن إلى الميناء، وأيضا تقوم بأعمال مكافحة الحريق والتلوث.

يتميز الميناء بالبنية التحتية التي وضعت وفقا لأحدث المواصفات والتصاميم العالمية، حيث أخذت بعين الاعتبار كل متطلبات المصانع والشركات، من حيث أطوال الأرصفة والأعماق وكذلك المعدات الموجودة من مصدات حديثة تمتص الصدمات الناتجة من السفن خلال الرسو أو المغادرة وأيضا قدرته على استقبال السفن بأنواعها وكذلك المثقلات بمختلف أوزانها وأبعادها.