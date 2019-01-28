شكرا لقرائتكم خبر عن 113 ملیون جنيه حصلتها جمارك بورسعيد عن سيارات الركوب خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت إدارة سیارات الركوب بالإدارة العامة للسیارت بجمارك بورسعید ، برئاسة أشرف عبد الھادى ، مدیر عام الادارة العامة لجمارك السیارات بجمارك بورسعید خلال شھر دیسمبر 2018 عن 206 سیارة ركوب (ملاكي) مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائي وعدد 913 سیارة اعفاءات لذوي الاحتیاجات الخاصة بقیمة إجمالیة 305 ملیون 639 الف 248 جنیه

كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركیة بنظام الترانزیت علي مشمول 232 بیان جمركي خلال نفس الفترة وبلغت الضرائب الجمركیة والرسوم المحصلة عن ھذه السیارات 32 ملیون 794 الف 370 جنیھ والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات أخري 6 ملیون 382 الف 759 جنیھ بإجمالى إیرادات محصلة قدرھا 39 ملیون 177ألف و 128 جنیه

وعلي جانب آخر بلغ عدد البیانات الجمركیة والمفرج عنھا من مجمع قطع غیار السیارات خلال شھر دیسمبر2018 حوالي 1461 بیان جمركي بقیمة إجمالیة 260 ملیون و 400 ألف و 938 جنیه كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنھا 20 ملیون و 608 ألف و699 جنیه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات أخري 41 ملیون و437 ألف و 120 جنیه بإجمالي إیرادات محصلة قدرھا 62 ملیون و 45 ألف 819 جنیه .

وخلال شھر دیسمبر 2018 ایضا بلغ عدد البیانات الجمركیة بمجمع سیارات النقل والمعدات 146 بیان جمركي وارد نھائي معدات [حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعیة – سیارات نقل] بقیمة إجمالیة 58 ملیون 225 الف 348 جنیه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنھا 3 ملیون 460 ألف 82 جنیه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات اخري 8 ملیون 401 ألف 983 جنیه باجمالي إیرادات محصلة قدرھا 11 ملیون و862 ألف 65 جنیه .

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سیارات المنطقة الحرة بتحصیل غرامات عن مخالفات عن السیارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسھا بمبلغ 71 ألف و 77 جنیھا .

وبذلك تكون القیمة الاجمالیة لسیارات الركوب (الملاكي) ورسائل سیارات النقل ، والمعدات وقطع غیار السیارات المفرج عنھا من إلإدارة العامة لجمارك السیارات ببورسعید خلال شھردیسمبر 2018 حوالي 624 ملیون 265 ألف 534 جنیه ويبلغ اجمالي الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنھا 56 ملیون 934 الف 228 جنیه وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجھات أخري 56 ملیون 221 الف 862 جنیھا

ويبلغ إجمالي الإیرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السیارات بالادارة المركزیة لجمارك بورسعید والمنطقة الحرة خلال شھر دیسمبر 2018 حوالي 113 ملیون و 156 ألف 90 جنیھا.