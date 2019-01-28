شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار النفط اليوم الاثنين 28-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 1%، بحيث تراجع خام برنت 1.14 دولار ليصل إلى 60.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش، كما تراجع الخام الأمريكى 1.05 دولار ليصل إلى 52.64 دولار للبرميل.

وأرجع المتعاملون تراجع سعر النفط إلى إعلان الشركات الأمريكية زيادة عدد حفارات التنقيب عن النفط للمرة الأولى هذا العام، مما يعطى مؤشرا على زيادة إنتاج الخام الأمريكى، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى والذى يعد أكبر ثانى مستهلك للنفط فى العالم، بجانب استمرار الخلاف التجارى بين واشنطن وبكين يؤثر على توقعات نمو الطلب على الوقود.

وقالت بيكر هيوز لخدمات النفط فى تقريرها الأسبوعى، يوم الجمعة الماضى، إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات التى تبحث عن نفط للمرة الأولى فى 2019 إلى 862 حفارا.