شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار النفط اليوم الاثنين 28-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 1%، بحيث تراجع خام برنت 1.14 دولار ليصل إلى 60.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش، كما تراجع الخام الأمريكى 1.05 دولار ليصل إلى 52.64 دولار للبرميل.
وأرجع المتعاملون تراجع سعر النفط إلى إعلان الشركات الأمريكية زيادة عدد حفارات التنقيب عن النفط للمرة الأولى هذا العام، مما يعطى مؤشرا على زيادة إنتاج الخام الأمريكى، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى والذى يعد أكبر ثانى مستهلك للنفط فى العالم، بجانب استمرار الخلاف التجارى بين واشنطن وبكين يؤثر على توقعات نمو الطلب على الوقود.
وقالت بيكر هيوز لخدمات النفط فى تقريرها الأسبوعى، يوم الجمعة الماضى، إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات التى تبحث عن نفط للمرة الأولى فى 2019 إلى 862 حفارا.
كانت هذه تفاصيل خبر اسعار النفط اليوم الاثنين 28-1-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.