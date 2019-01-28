شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28 - 1 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 28-1-2018.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية لاستصلاح الأراضى، جلوبال تليكوم القابضة، بلتون المالية القابضة، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الألومنيوم العربية، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما صعد رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 783.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 27.97%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 160.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% عند مستوى 13913 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% عند مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلوبال تليكوم القابضة بسعر إغلاق 4.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.49%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 16.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 7.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 7.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.80%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 22.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 17.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.13%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.936 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 3.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 23.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.92%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 7.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%