مصراوي - كتب - محمد علاء الدين:
شكى عدد من مستخدمي وسائقي تطبيق أوبر لخدمات النقل الذكي، من تعطل وبطء في استخدام التطبيق، خاصة في اليومين الماضيين.
وقال أحد السائقين العاملين على تطبيق أوبر، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه يعاني من صعوبة في استخدام التطبيق، وكذلك العملاء، على مدى الأسبوعين الماضيي، لكنه الأمر زاد سواء في أخر يومين.
وقام محرر مصراوي بعدة محاولات لتجربة طلب الخدمة من خلال وسائل اتصال مختلفة بالإنترنت إلا أنه لم يتمكن من استخدام التطبيق، وكذلك لم يتمكن من استخدام تطبيق طلب الطعام التابع لأوبر "أوبر...
كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمون يشكون تعطل خدمات «أوبر» وسائقون يلجأون لبرامج «VPN» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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