هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر بعد تراجع الدولار

مصراوي -كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتفقد نحو 8 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بمستواها أمس الأحد، وذلك تأثرا بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمصر إلى 640 جنيهًا مقابل 648 جنيهًا أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 549 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.

وأرجع نجيب، تراجع أسعار الذهب إلى انخفاض سعر...