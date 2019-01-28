شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بحوالي 350 نقطة في بداية الجلسة رغم إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم على الرغم من إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ولكن الأنظار تتحول إلى نتائج أعمال الشركات.



وأعلنت "كاتربيلر" تسجيل أرباح وإيرادات أقل من التوقعات في الربع السنوي الأخير من العام الماضي، وهو ما دفع سهم الشركة للانخفاض بنسبة 8.7% في بداية التعاملات إلى 124 دولاراً.



ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور نتائج أعمال عدد من الشركات الرئيسية في "وول ستريت" على رأسها "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت".



كان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة الماضية اتفاق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والديمقراطيين بالكونجرس على تمويل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف الشهر المقبل.



وأعلن "ترامب" إصراره على توفير الكونجرس التمويل الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك وعدم التنازل عن ذلك.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:19 جرينتش بنسبة 1.4% (350 نقطة) إلى 24390 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 94 نقطة) إلى 7072 نقطة، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 2637 نقطة.