شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض وسط ترقب لتطورات الأحداث السياسية في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم تزامناً مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب تطورات هامة في الولايات المتحدة في أعقاب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.



كان الكونجرس قد أعلن الجمعة تمرير مشروع قانون يعيد فتح الحكومة الفيدرالي التي أغلقت على مدار 35 يوماً، وذلك بعد بيان من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين حول إعادة عمل الوكالات المعطلة.



وتم الاتفاق على تمويل الحكومة الفيدرالية لثلاثة أسابيع تنتهي منتصف فبراير/شباط المقبل تتجدد بعدها معركة جديدة بين "ترامب" والديمقراطيين بشأن تمويل الجدار الحدودي المقترح بناءه مع المكسيك.



وسوف يبدأ الاحتياطي الفيدرالي غداً اجتماعه الشهر لمناقشة السياسة النقدية ويعقبه الأربعاء قرار حول معدل الفائدة وتصريحات من رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



واستقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:10 جرينتش عند 95.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.3 نقطة.



وانخفضت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:57 جرينتش بنسبة 1.5% إلى 268.9 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 273.3 دولار وأقل سعر عند 268.8 دولار.