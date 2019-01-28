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شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع بفعل مخاوف حيال الطلب فى الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
وبحلول الساعة 14:05جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 60.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.52$ ،وسجل أعلى مستوي 61.68$ ،وأدنى مستوي 60.36 $ .
حققت عقود برنت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل مخاوف تعطل إمدادات فنزويلا.
وعلى مدار الأسبوع المنصرم فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 0.8% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بالتزامن مع تصاعد المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
فى بكين أظهرت بيانات تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبرى فى كانون الأول/ديسمبر للشهر الثاني على التوالي بسبب ركود الأسعار وتباطؤ أنشطة المصانع.
زادت تلك البيانات من الضغوط على الاقتصاد الصيني ، والذي نما خلال 2018 بأقل وتيرة نمو فى حوالي ثلاث عقود تقريبا ،والنمو الاقتصادي الضعيف يقلل من مستويات الطلب على النفط.
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