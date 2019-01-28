شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: "أرامكو" تتفاوض للاستحواذ على 70% من أسهم سابك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن شركة "أرامكو" تجري حاليا التفاوض للاستحواذ على 70% من أسهم السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وأعرب في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية عن أمله في اتمام الصفقة للحصول على القدرة لبناء قيمة في سابك لكافة المستثمرين بالشركة.

وكشف أن الصفقة ستضيف قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وعلى ذات الصعيد، قال وزير الطاقة السعودي في وقت سابق إن "أرامكو" ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار.

وأكد خالد الفالح مطلع الشهر الجاري عزم السعودية طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب العام، بعد انتهائها من صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع سبتمبر الماضي بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.