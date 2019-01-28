شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تخطط لاستثمار 1.6 مليار دولار بهيونداي أويل الكورية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة أرامكو السعودية لاستثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20% في "هيونداي أويل بنك" الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز موطئ قدمها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين.

وتعد أرامكو أكبر مساهم في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41%.

وسيساعد الاتفاق الجديد "أرامكو" على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى "هيونداي أويل بنك"، أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية، بحسب وكالة رويترز.

وتخطط "أرامكو"، أكبر منتج للنفط في العالم، لزيادة استثمارها في التكرير والبتروكيماويات في مسعى لتقليص اعتمادها على الخام مع تباطؤ الطلب على النفط.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لـ"هيونداي أويل بنك" 650 ألف برميل يومياً، وتهدف إلى توسعة نشاطها في البتروكيماويات.

وعلى خطى توسعها الخارجي، كانت أرامكو السعودية وقعت في يونيو الماضي و"أدنوك" الإماراتية اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات "آر آر بي سي إل".

وكانت أرامكو السعودية قد قامت في وقت سابق بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، بتكلفة تقديرية متوقعة 44 مليار دولار.