شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الوطنية للتعليم" تبحث توزيع أرباح بقيمة 17.2 مليون ريال عن النصف الثاني في 20 فبراير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الوطنية للتربية والتعليم دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر انعقادها في 20 فبراير المُقبل، لبحث توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 17.2 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع اسوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 40 هللة للسهم الواحد، بما يعادل 4% من رأس مال الشركة.

وفقاً للبيان، ستكون أحقيه الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

ومن المقرر أن تُفوض الجمعية مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي الذي سينتهي في 31 أغسطس 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية.

وستبحث الجمعية توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018 بمبلغ إجمالي 16 ألف ريال، بواقع ألف ريال عن الاجتماع الواحد لكل عضو.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 17.2 مليون ريال، عن النصف الأول، بواقع 40 هللة للسهم، وبما نسبته 4% من قيمة السهم الاسمية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعا في أرباحها بنسبة 28% خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018، إلى 48.9 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 67.9 مليون ريال خلال العام المالي المُنتهي في 31 أغسطس 2017.

وبدأ إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم بالرمز 4291، اعتباراً من 18 نوفمبر 2018، بالسوق السعودي.