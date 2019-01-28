شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك العقارية" تنفي نية استثمارها 1.3 مليار دولار في عقارات لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركة "داماك العقارية" ما تم تداوله في وسائل الإعلام فيما يتعلق بنية استثمارها 1.3 مليار دولار في عقارات لندن.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي" المالي، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي مقترح حتى الآن معروض على مجلس الإدارة بشأن الاستثمار داخل سوق المملكة المتحدة العقاري.

وأكدت داماك على أن المقابلة التي تمت مع "حسين سجواني" تتعلق بخططه الاستثمارية كمستثمر عالمي وليس كرئيس لمجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 230.8 مليون درهم بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 719.3 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح إلى 1.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 مقابل صافي ربح بلغ 2.3 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.