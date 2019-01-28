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الخليج 365 - الرياض- الاثنين, 22 جمادى الأول الرياض 30° العشاء 05:35 م احدث الأخبار وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف أبرز المواد الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين إمارة المنطقة وأمانة جدة أبرز المواد بعد تداول مقطع المقبرة .. بلدية ضباء مياه الأمطار تسربت للمقبرة بدون اي ضرر أبرز المواد جلسات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تُناقش “التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص” أبرز المواد ← ← جلسات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تُناقش “التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص” نشر قبل 1 ساعة - 4:50 مساءً, 28 يناير 2019 م روابط ذات صلة وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف 5:52 مساءً 28 يناير, 2019 الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين إمارة المنطقة وأمانة جدة 5:30 مساءً 28 يناير, 2019 بعد تداول مقطع المقبرة .. بلدية ضباء مياه الأمطار تسربت للمقبرة بدون اي ضرر 5:17 مساءً 28 يناير, 2019

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