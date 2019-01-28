رقم: المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى سورية منذ 2012 حتى يناير 2019

قدمت الإمارات مساعدات في قطاع التعليم بـ190.1 مليون درهم

الخليج 365 - الإمارات:

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى سورية خلال الفترة من 2012 إلى يناير (كانون الثاني) الجاري 3.59 مليار درهم (976.4 مليون دولار)، أي خلال 7 أعوام.

وحسب تقرير "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"، توزعت المساعدات كالتالي:

مساعدات غذائية بقيمة 1.230 مليار درهم (335.1 مليون دولار).

المساعدات الخاصة بالإيواء والمواد غير الغذائية 711.3 مليون درهم (193.7 مليون دولار).

المساعدات في الجانب الصحي 635.5 مليون درهم (173.0 مليون دولار).

المساعدات على صعيد الخدمات اللوجستية والدعم والتنسيق 567.4 مليون درهم (154.5 مليون دولار).

المساعدات في قطاع المياه والنظافة العامة 233.2 مليون درهم (63.5 مليون دولار).

المساعدات في قطاع التعليم 190.1 مليون درهم (51.8 مليون دولار).

المساعدات على صعيد الخدمات الاجتماعية 15.3 مليون درهم (4.2 مليون دولار).

مساعدات أخرى بـ3 ملايين درهم (800 ألف دولار).

وقدمت الإمارات 183.7 مليون درهم (50 مليون دولار) إلى سورية لتنفيذ برامج الاستقرار في محافظة الرقة، كما تبرعت بـ86 مليون درهم (23.4 مليون دولار) لـ"صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية".

وقدمت الإمارات 963.5 مليون دولار للسوريين منذ 2012 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" منذ أيام بتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان بـ18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار).

وخلال 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة 19.32 مليار درهم (5.26 مليار دولار) بمعدل نمو 18.1% مقارنة مع 2016.