إنجاز 63% من مشروع مسار 2020 لمترو دبي

يونس: تم الانتهاء من جميع أعمال الجسور العلوية

الخليج 365 - الإمارات:

وصلت نسبة إنجاز مشروع مسار 2020 امتداد الخط الأحمر لمترو دبي إلى 63%، والذي من المقرر الانتهاء منه كاملاً في 18 أبريل (نيسان) 2020.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بـ"هيئة الطرق والمواصلات في دبي" عبد المحسن يونس أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الجسور العلوية، ويجري العمل حالياً على تركيب مسارات السكك الحديدية في مختلف مناطق المشروع، وكذلك تركيب الهيكل المعدني لمحطة نخيل هاربر أند تاور.

وأضاف المدير التنفيذي أن العمل جارٍ في أعمال الطوابق حيث وصل مراحل متقدمة، وتم إنجاز 98% من محطة إكسبو، والانتهاء من أعمال الخرسانات، و95% من أعمال الطابوق في المحطة.

ومشروع مسار 2020 عبارة عن خط يمتد مسافة 15 كم، يبدأ من محطة نخيل هاربر آند تاور، وصولاً إلى موقع معرض "إكسبو 2020 دبي" يرتفع 11.8 كم فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كم تحت سطح الأرض.

ويتكون المشروع من 7 محطات، تتضمن محطة تبادلية، و3 محطات علوية، ومحطة إكسبو، ومحطتين تحت مستوى الأرض.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء الإماراتي" حاكم دبي في يونيو (حزيران) 2016 ترسية عقد مشروع "مسار 2020" بكلفة 10.6 مليار درهم، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة "نخيل هاربر آند تاور" إلى موقع معرض "إكسبو بطول 15 كيلومتراً، على تحالف "إكسبو لينك" الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية.

ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي المسار الجديد في مترو دبي إلى 125 ألف راكب في اليوم الواحد، ليرتفع إلى نحو 275 ألف راكب يومياً بحلول 2030.