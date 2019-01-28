داماك تنفي استثمارها 1.3 مليار دولار في لندن

لا يوجد أي مقترح لدى الشركة بشأن الاستثمار في المملكة المتحدة

الخليج 365 - الإمارات:

نفت "شركة داماك العقارية" ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حديثاً حول استثمارها 1.3 مليار دولار في عقارات لندن.

وأكدت الشركة في بيان على "سوق دبي المالي" أنه لا يوجد أي مقترح حتى الآن معروض على مجلس الإدارة بشأن الاستثمار في المملكة المتحدة.

وبينت أن الحوار الذي أجراه رئيس مجلس الإدارة حسين سجواني منذ أيام يتعلق بخططه الاستثمارية كمستثمر عالمي وليس كرئيس لمجلس الإدارة.

وقال سجواني في حديث له منذ عدة أيام إنه يتطلع إلى إبرام صفقات تتراوح قيمتها بين 500 مليون، ومليار جنيه استرليني وسط لندن.

وأضاف حينها أن لدى الشركة سيولة تقدر بـ6.5 مليار درهم، كما أنها تعمل على تخفيض المديونية بـ300 مليون دولار (ما يعادل 1.1 مليار درهم) هذا العام‎ عبر سداد قيمة صكوك أصدرتها.

وتراجعت أرباح داماك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 1.1 مليار درهم، بانخفاض بلغ 53% مقارنة مع الفترة نفسها 2017.

وسلمت الشركة العقارية 3,800 وحدة سكنية في أول تسعة أشهر من العام الماضي، مقارنة مع 1,923 وحدة تم تسليمها خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.