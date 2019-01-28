الدولار في المركزي يواصل التراجع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 7.2 قرش عند البيع مقارنة بمستواه أمس الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لبيانات المركزي، سجل سعر الدولار اليوم 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع أمس الأحد.

وكان سعر الدولار انخفض أمام الجنيه أمس بنحو 20.4 قرش، وهو أكبر تراجع يومي منذ 19 فبراير 2017، بحسب تحليل مصراوي لبيانات البنك المركزي.

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