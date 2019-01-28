شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: عرض قانون الإجراءات الضريبية والفاتورة الإلكترونية على مجتمع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب، أنه من المقرر عرض قانون الفاتورة الضريبية ،على مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة ، وهو أحد أهم الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب فى إطار التطوير والتحول الإلكترونى.

وقال حسين ، خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، اليوم الاثنين ، لشرح معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الإليكترونية، أنه سيتم عرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد على مجتمع الأعمال أيضا خلال أيام ، مطالبا أعضاء الغرف الصناعية، بتقديم أى استفسارات تتعلق بالمساهمة التكافلية التى سيتم سدادها مع اقرارات ضريبة الدخل ، التى تقدمها الشركات خلال الفترة من أول يناير الحالى وحتى نهاية أبريل المقبل، حيث من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل صدور كتاب دورى لتوضيح المساهمة التكافلية ، وما هو الايراد وما هى الفترة التى سيطبق عليها .

وأوضح حسين ، أن التطوير الذى تقوم به مصلحة الضرائب ، ينقسم إلى شقين، الاول هندسة الضرائب وهو ما تم الانتهاء منه بالكامل، والثانى ميكنة أعمال المصلحة بصورة كاملة والتى تشمل تقديم الاقرارات الاليكترونية ،سواء لضريبة الدخل السنوية أو القيمة المضافة الشهرية ، والتى بدأت من أول يناير الجارى، بالإضافة إلى تطبيق الفاتورة الاليكترونية، وضبط متحصلات البيع من خلال مراقبة نقاط البيع ، مضيفا أن تطوير البنية التحتية المصلحة وانشاء المأموريات المدمجة ينتهى فى 30 يونيو 2020، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشرى، والتحول الاليكترونى ، سواء فى الاقرارات أو نظم الفحص الإلكترونى.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب ، جميع الممولين الذين لديهم مشكلات فى تقديم الاقرارات الاليكترونية لضريبة القيمة المضافة عن شهر يناير الجارى بضرورة دفع الضريبة فى المأمورية التابعة قبل 31 من الشهر ، تجنبا لتطبيق غرامات التأخير، على أن يتم إدخال الإقرا الاليكترونى من خلال المأمورية، ولم يعتد بالاقرارات اليدوية اعتبارا من هذا الشهر.

من جانبه قال محمد البهى ، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن نظام الاقرارات والفحص الاليكترونى ، يصب فى مصلحة الممولين وهو توجه عالمى فى مسيرة التطوير يجب مواكبته.