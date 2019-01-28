شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات مؤسسات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما صعد رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 783.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 27.97%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 160.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% عند مستوى 13913 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% عند مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.