شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يحذر: عقوبات مالية لشركات المحمول سيئة الخدمة مطلع أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيبدأ اختبارات جودة الخدمة عبر شركة عالمية فى مارس المقبل، على أن يتم إصدار تقرير جودة الخدمة فى مطلع إبريل، حيث سيتم قياس الخدمة عبر اجهزة وتقنيات متقدمة للغاية بجميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى انه فى حال تراجع الخدمة لاى شركة ستطبق عليها لائحة الجزاءات فى الحال وتتضمن عقوبات مالية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اختبارات الخدمة لم تتوقف على الرغم من حاجتنا لشركة عالمية تعمل تحت اشراف الجهاز، موضحا أن مرفق الاتصالات يقوم بقياس الخدمة فى العديد من مناطق الجمهورية ولكن بشكل محدود بسبب الإمكانيات إلا أن الشركة الجديدة ستقوم باستقدام تقنيات عالية للغاية فى هذا الاتجاه.

ولفت المصدر، إلى أن الخدمة ليست متردية كما يصرح البعض وتعمل بانتظام، لافتا إلى أن شركة فودافون كمثال قامت بتعويض عملائها فى المنطقة التى شهدت تراجع للخدمة منذ اسابيع و كان تراجع محدود للغاية لم يستمر طويلا.وكانت الشركة قد اعلنت انه لم يتخطى 20 دقيقة.

وأضاف المصدر: "آن لجهاز يعطى أهمية قصوى لتحسين مستوى جودة الخدمة خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم لاسيما وأن استهلاك العملاء يرفتع للغاية أثناء تلك المناسبات لاسيما فيما يتعلق بنقل البيانات، فضلا عن زيادة الاستهلاك بشكل كثيف فيما يتعلق بعمليات التحول الرقمى وتقديم الخدمات بشكل الإلكترونى".

وكانت شركات المحمول قد وقعت منذ نوفمبر لائحة جواءات خاصة بمعايير جودة الخدمة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يتضمن معايير جودة لا يجب أن تتخطاها الشركات على الخدمات الصوتية، الأرضية والمحمولة، ونقل البيانات، وذلك فى إطار الترخيص الموحد للاتصالات والجيل الرابع.

ويتضمن البروتوكول الموقع من الشركات عقوبات مالية رادعة فى حال عدم الالتزام بمعايير جودة الخدمة من ناحية التغطية وسرعة نقل البيانات، والخدمات الصوتية المحمولة والأرضية.

وكشفت أخر بيانات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تراجع أعداد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول ليصل إلى 94.311 مليون مشترك حتى نهاية شهرأكتوبر الماضى مقابل 94.587 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر ليفقد 275 ألف مشترك.

ووزعت أعداد مشتركى التليفون المحمول خلال شهر أكتوبر بين شركات الاتصالات حيث بلغ عدد مشتركى المحمول بشركة فودافون 40.486 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر مقابل 40.795 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر، و بلغ عدد مشتركى المحمول بشركة أورنج 29.856 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر مقابل 30.055 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر، و بلغ عدد مشتركى المحمول بشركة اتصالات مصر 19.693 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر مقابل 19.581 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر، وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى أغسطس الماضى بلغ عدد مشتركيها 3.3 مليون عميل.