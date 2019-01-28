شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود 15 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.98% رابحا عدد 83.24 نقطة ليغلق مستوى 8592.67 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية-نمو بنسبة 0.71% خاسرا عدد 20.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 199.6 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 125 شركة، فيما تراجعت 50 شركة.

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.30%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2% ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.29%، ثم قطاعى الطاقة والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.12%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.13%.

وجاء سهم الأسماك على رأس القائمة الخضراء بنسبة 10%، تلاه سهم أنابيب السعودية بنسبة 9.92%، ثم سهم أسمنت العربية بنسبة 7.20%، فيما تصدر سهم زين السعودية القائمة الحمراء بنسبة 4.45%، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 2.13%، ثم سهم الأهلية بنسبة 1.75%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطا بحجم تداول 19.6 مليون ورقة مالية منفذة.