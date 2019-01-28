شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف نشاط اتش ايه للاستثمارات المالية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة هيئة الرقابة المالية، وقف نشاط شركة إتش أيه القابضة للاستثمارات المالية عن العمل لمدة أسبوع، تبدأ من 29 يناير وحتى يوم 4 فبراير المقبل، إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة.

كما أعلنت الهيئة، فى بيان منفصل عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر ببنك قطر الوطنى الأهلى وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بزيادة رأس المال المصدر من 9.794 مليار جنيه إلى 10.774 مليار جنيه بزيادة قدرها 979 مليون جنيه تمويلا من الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى فى 31 ديسمبر لعام 2018.