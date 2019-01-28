شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرا عدد 19.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5177.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% خاسرا عدد 31.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا عدد 1.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4783.58 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على بورصة الكويت 199.2 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 5711 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه آبار بنسبة 8.97%، ثم نور بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "نابيسكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.90% ثم ياكو بنسبة 5.26%، ثم رماية بنسبة 5.17%.