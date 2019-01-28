تراجع المؤشر العام لسوق البحرين بختام التعاملات مدفوعة بهبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.84% خاسرا عدد 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1379.27 نقطة، مدفوعا بهبوط قطاع البنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 825 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 60.61% مدفوعا بهبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 4.46%، وبنك البحرين الكويت بنسبة 0.93%، فيما ارتفع قطاعى الاستثمار بنسبة 4.08% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.38%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 2.79% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.67%.
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