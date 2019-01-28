بعد التراجع الأكبر في عامين.. ننشر أسعار الدولار والعملات في البنوك

كتب: ضياء السقا

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، الإثنين، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية في تعاملات الأحد، عقب فقدانه 22 قرشا دفعة واحدة.

ويأتي تراجع الدولار بعد أيام قليلة من تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

أكبر هبوط يومي للدولار في عامين

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل، الأحد، أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري، حيث فقد 22 قرشا دفعة واحدة، ليتداول بسعر 63ر17 جنيه للشراء و75ر17 جنيه للبيع في أغلب البنوك المصرية.

وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

خبراء يوضحون سبب تراجع الدولار

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية، الإثنين وفقا لموقع "الدولار لايف":

-بنك الإسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٧٦ جم

-البنك المصري الخليجي يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٦٦ جم

وفي سياق متصل، تباينت أسعار العملات الأخرى خلال تعاملات الإثنين:

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري ٢٠٫١١٩٧ جم للشراء، مقابل ٢٠٫٢٨٧٧ جم للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري ٢٣٫٢٧٠٢ جم للشراء، مقابل ٢٣٫٤٦٣٢ جم للبيع

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري٤٫٧٠٠٤ جم للشراء، مقابل ٤٫٧٣٨١ جم للبيع

أما الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري، سجل سعره، 58.17 جنيه للشراء، 58.56 جنيه للبيع

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