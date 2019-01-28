شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنزل من أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالفترة الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، لتنزل من أعلى مستوى فى حوالي شهرين ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز شرائية جديدة ، ترقبا لأسبوع حافل بالأحداث الهامة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.5% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى حوالي شهرين ، بدعم موجة صعود عالمية.

حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.3% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بصدد تحقيق أفضل أداء شهري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، فى ظل تصاعد احتمالات إبقاء المركزي الأوروبي على السياسة النقدية الميسرة بهدف وقف تراجع النمو الاقتصادي فى أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى حوالي شهرين ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، عزف المستثمرين عن المخاطرة وبناء مراكز شرائية جديدة ، ترقبا لأسبوع حافلا بالأحداث الهامة ، والتي سوف تؤثر كثيرا على حركة الأسواق المالية العالمية.

تبدأ الأحداث اليوم من خلال شهادة ماريو دراغى أمام البرلمان الأوروبي ، ويتحدث عن تطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ومستقبل السياسة النقدية.

وغدا الثلاثاء تصويت البرلمان البريطاني على خطة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لانفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي ، فى حال موافقة المشرعين على تلك الخطة سوف تعود تيريزا ماي إلى بروكسل للحصول على المزيد من التنازلات.

وغدا أيضا يبدأ اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي "المركزي الأمريكي" على مدار يومين لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات نمو أكبر اقتصاد بالعالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5 % ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.85% ، في ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم نتائج أعمال أفضل من التقديرات لكبرى الشركات الأمريكية.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.3% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.4%.