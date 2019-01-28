شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر أعلى حاجز 1,300$ للأونصة بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين أعلى حاجز 1,300$ للأونصة ، مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أشهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,301.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,302.75 $،وسجلت أعلى مستوي 1,304.41 $ الأعلى منذ 14 حزيران/يونيو 2018 ، وأدنى مستوي 1,299.51 $.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى ِأول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر مكسب يومي منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن وبدعم ضعف الدولار الأمريكي ، مع اختراق حاجز 1,300$ للأونصة.

وحققت أسعار الذهب أيضا على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ارتفاعا بنسبة 1.7% ، لتستأنف مكاسبها الأسبوعية القوية التي توقفت مؤقتا الأسبوع الأسبق للمرة الأولى فى خمسة أسابيع.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 95.33 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية قبل يوم من انطلاق فعاليات أولي اجتماعات الاحتياطي الاتحادي خلال 2019 لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات بعد غدا الأربعاء ، وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية بحثا عن أدلة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،وتتوقع الأسواق حاليا وعلى نطاق واسع صعوبة رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ، فى ظل ارتفاع المخاطر المحيطة بأكبر اقتصاد بالعالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الخامس على التوالي ليستمر الإجمالي عند 809.76 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 حزيران/يونيو 2018.