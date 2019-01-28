التحالف العالمي للشباب يستهدف 6 ملايين شاب وشابة بحلول 2022

انضمت إلى التحالف حتى الآن 20 شركة متعددة الجنسيات

الخليج 365 - الإمارات:

أعلن "التحالف العالمي للشباب"، المبادرة التي أسستها "شركة نستله" العالمية لمساعدة الشباب حول العالم على اكتساب المهارات الضرورية لتحقيق النجاح في سوق العمل اليوم ومستقبلاً، أنه يسعى لمساعدة نحو 6 ملايين شاب وشابة بحلول 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"نستله" في الأميركيتين لوران فريكس إن التحالف يجسد جهود الشركة المشتركة في سبيل تزويد الشباب بالمعارف والمهارات الضرورية للانخراط في مهن القرن الحادي والعشرين.

ووفقاً لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" فإن أكثر من 60% من الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي اليوم سيشغلون وظائف غير موجودة بعد، في حين يقدّر " البنك الدولي " أن 60% من عدد سكان العالم لا يزالون خارج إطار الاقتصاد الرقمي الآخذ في التوسع، وأن نحو 4 مليارات شخص حول العالم ما زالوا يفتقرون للاتصال بالإنترنت.

وحتى اليوم، انضمت 20 شركة متعددة الجنسيات إلى التحالف كأعضاء مؤسسين في التحالف هم "إيه بي بي" "اديكو" "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا"، "كارجيل"، "سيميكس"، "إنجي"، "إرنست ويونغ"، "فيسبوك"، "فايرمنيش"، "ميرسر"، "ماستر كارد"، "مايكروسوفت"، "نستله"، "نيلسن ميديا ريسيرش"، "بابليسيز"، "روكويل اوتوميشن"، "ساب إس إي"، "ستاربكس"، "فودافون" "وايت اند كيس"، إضافة لـ"البنك الدولي" و"حلول لوظائف الشباب" (Solutions 4 Youth Employment).

وأسست "نستله" التحالف في أوروبا عام 2014 بهدف المساهمة في إعداد الشباب لخوض الحياة المهنية، ثم توسع ليشمل بلدان تحالف المحيط الهادئ في 2017 (تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو)، ودول السوق المشتركة الجنوبية ميركوسور في ديسمبر (كانون الأول) 2018 (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي).