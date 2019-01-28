شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 28-1-2019 والعملة ترتفع أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الاثنين 28-1-2019، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين، 20.05 جنيه للشراء، و 20.23 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.12 جنيه للشراء

20.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.05 جنيه للشراء

20.23 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.05 جنيه للشراء

20.23 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.05 جنيه للشراء

20.23 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.04 جنيه للشراء

20.22 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.12 جنيه للشراء

20.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.04 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع