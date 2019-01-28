شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.23% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.23% رابحا عدد 31.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2570.94 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 164.9 مليون سهم محققة ما قيمته 241.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3606 صفقة لعدد 33 سهم، وارتفع 22 سهم، فيما انخفض 9 أسهم، واستقرار سهمين.
وارتفعت 7 قطاعات، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.75%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.48%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المدينة للتمويل بنسبة 6.43%، ثم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 5.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الرمز كوربوريشن بنسبة 9.65%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.04%.
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