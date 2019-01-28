شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال اليوم الاثنين 28-1-2019 والعملة السعودية تتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة من الاستقرار شهدتها العملة السعودية مقابل المصرية، سجل سعر الريال السعودى تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-1-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا 4.72 جنيه للشراء، و 4.74 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.72 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.72 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.63 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.70 جنيه للشراء

4.75 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع