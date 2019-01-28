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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 28-1-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 28-1-2019، وذلك بعد حالة الانخفاض التى شهدها فى ختام تعاملات الأمس وتراوحت قيمتها من 15- 20 قرشا على مستوى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.
وطبقا لآخر تحديثات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.64 جنيه للشراء
17.74 جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.