شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 28-1-2019.. الدولار يواصل التراجع واليورو يرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الاثنين 28-1-2019، بين الارتفاع والتراجع، حيث ارتفع سعر اليورو والجنيه الاسترلينى، بينما تراجع سعر كل من الدولار والدينار الكويتى والريال السعودى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

”الخليج 365” يقدم أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة بمصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك لكى يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه اليوم الاثنين، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية فى تعاملات الأمس تراوح من 15- 20 قرشا، وجاء سعره اليوم فى عدد من البنوك، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.10 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.23 جنيه للشراء، و 23.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك اليوم الاثنين، مقارنة بختام تعاملات الأمس التى استقر بها، وبحسب بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.72 جنيه للشراء، و 4.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.17 جنيه للشراء، 58.56 جنيه للبيع.