أسعار الذهب تنخفض بمستهل تعاملات الأسبوع

كتب إسلام سعيد شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-1-2019 انخفاض بقيمة جنيه واحد عقب ارتفاع أسعار المعدن النفيس أول أمس السبت بقيمة 5 جنيهات وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 646 جنيها للجرام بمستهل تعاملات الأسبوع. وتراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1301 دولار عقب وصول سعرها ل 1303 دولار فى أعلى معدلات لها منذ قرابة 8 أشهر، وتؤثر حركة أوقية الذهب عالميا على الأسعار في مصر بصورة مباشرة، ويعتبر الانخفاض الطفيف الذى سجله الذهب اليوم هو الأول عقب كسر سعر الذهب نقطة المقاومة (1300) دولار. وأصبحت أسعار الذهب كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل...

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