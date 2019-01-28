شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة بالسوق الرقمية مرة أخرى ، بفعل احتمالات تأجيل قرار الموافقة أو رفض إدراج صناديق البتكوين المتداولة فى البورصةETFs ، بالإضافة إلى استمرار تحذير كبري المؤسسات تجاه الأصول الرقمية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:13بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,410$ بانخفاض قدره 122$ بنسبة 3.4%،حيث سعر الافتتاح عند 3,532$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,536$ ، و أدنى سعر عند 3,357$ الأدنى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقدت أسعار البتكوين يوم الأحد نسبة 0.65% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية بالعالم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 6 مليار$ إلى إجمالي 113 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة بالسوق.

تأتي تلك العمليات حاليا بفعل احتمالات تأجيل قرار الموافقة أو رفض إدراج صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ، بالإضافة إلى استمرار تحذير كبري المؤسسات تجاه الأصول الرقمية.

سحبت مؤخرا بورصة شيكاغو CBOE ملفها لدي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لصندوق تداول البتكوين "فان إيك و سوليد إكس" ،وأعاذت ذلك إلى تأثر عمل الهيئة بإغلاق الحكومة الأمريكية.

قال يان فان إيك الرئيس التنفيذي لشركة فان إيك "إن عمل هيئة SEC تأثر بإغلاق الحكومة الأمريكية لذلك سحبنا ملفنا وسنعيده وننخرط فى المناقشات حوله عندما تعود الهيئة للعمل بصورة طبيعية مرة أخري".

ومع عودة الحكومة الأمريكية للعمل بعد إغلاق دام أكثر من شهر ، فمن المتوقع استكمال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لعملها بصورة طبيعية ، لكن من المتوقع أن يتم تأجيل إعلان قرار الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs لفترة أخرى قد تمتد إلى الربع الثاني من هذا العام.

من ناحية أخرى قال بنك الاستثمار العالمي جي بي مورغان إن العملات الرقمية لن تكون لها قيمة فى اقتصاد بائس.

وأضاف البنك بالرغم من أن أصول التشفير لها ارتباط منخفض بفئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات ، فإنها ليست أفضل رهان للتنوع و التحوط.

وذكر جي بي مورغان إنه مع انخفاض الأسعار فى السوق الرقمية فإن قيمة البتكوين أقل حاليا من تكلفة إزالتها.