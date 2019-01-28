الهلال للمشاريع تهدف لاستثمار 150 مليون دولار في الابتكار الاجتماعي بحلول 2020

جعفر: تستهدف الشركة الاستثمار في قطاعات كالتعليم والرعاية الصحية

الخليج 365 - الإمارات:

قال الرئيس التنفيذي لـ"شركة الهلال للمشاريع" بدر جعفر إن شركته ستستثمر عبر ذراعها الاستثماري " الهلال للمشاريع الناشئة " 150 مليون دولار في الابتكار الاجتماعي بحلول 2020.

وأضاف جعفر خلال جلسة عامة بعنوان "حالة الشركات العائلية" أقيمت ضمن إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، أن الشركة تستهدف قطاعات، كالتعليم والرعاية الصحية.

وتطرّق الرئيس التنفيذي للهلال في حديثه إلى "الهلال للمشاريع الابتكارية" التي تحتضن الابتكار بتأسيس وتطوير مشاريع تخدم المجتمع والبيئة، كمشروع توفير وسائل النقل الإلكترونية التي تعكف على إطلاقها في المنطقة، ومشروع تصميم ألبسة عمل تناسب القطاعات الصناعية في المناخات الحارة على مستوى العالم.

وعُقد "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس من 22 إلى 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، وشارك فيه ما يزيد على 3 آلاف من أبرز قادة القطاعات السياسية والثقافية والأعمال من جميع أنحاء العالم، بينهم أكثر من 60 رئيساً.

و"الهلال للمشاريع"، شركة عالمية تتخذ من الإمارات مقراً لها، ويتبع لها أربع وحدات هي "الهلال للمشاريع التطويرية"، و"الهلال للمشاريع الاستثمارية"، و"الهلال للمشاريع الناشئة"، و"الهلال للمشاريع الابتكارية".