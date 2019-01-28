المالية تعتزم إصدار سندات بالدولار واليورو وعملة آسيوية

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، أنها تعتزم إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، واليورو، بأسواق المال العالمية خلال العام المالي الجاري.

وقالت الوزارة إنها تعتزم بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة “Green Bond”، وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية لأول مرة.

وأضافت أنه تم الانتهاء أمس الأحد من أعمال فحص العروض المقدمة لها في المناقصات الثلاثة التي طرحتها لاختيار المستشارين القانونين (المحلي والدولي)، ومجموعة البنوك (مديري الطرح).

وكانت الوزارة أرسلت كراسة الشروط لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، وورد للوزارة 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط، بحسب البيان.

وذكرت المالية أنه تم اختيار مستشار قانوني محلي ومستشار قانونى دولي لتمثيلها في جميع إصدارتها الدولية من السندات حتى نهاية العام المالي الجاري، بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديري طرح للسندات المقومة بالدولار، و4 بنوك دولية للعمل كمديري طرح للسندات المقومة باليورو.

وأضافت أن المستشار القانوني المحلي الذي تم اختياره هو مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة، والمستشار القانون الدولي مكتب “Dechert”.

وتشمل مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية التي تم اختيارها للترويج لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs ).

كما تتضمن مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية التي تم اختيارها لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو (BNP Paribas – Natixis – Alex Bank San Paolo – Standard Chartered).

وقالت المالية إنه سوف يتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.

وبدأت مصر جولة جديدة خلال الشهر الجاري للترويج للسندات الدولية التي تعتزم طرحها خلال الشهور المقبلة بالأسواق الآسيوية، حيث زار محمد معيط، وزير المالية، الأسبوع الماضي اليابان ثم كوريا والصين، ضمن جولة الترويج.

كما زار وفد من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، المستثمرين في دولتي سنغافورة واليابان خلال الأسابيع الماضية، كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير المقبل على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.

وفي فبراير الماضي طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت سندات مقومة باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار خلال أبريل في إطار سعيها لسد عجز موازنة العام المالي الماضي.

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