التخطيط تنتهي من تطوير مكتب شهر عقاري شمال القاهرة

افتتحت وزارتا التخطيط، والعدل، مقر مكتب شهر عقاري شمال القاهرة بعد تطويره، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الافتتاح يأتي استمرارا للتعاون بين وزارتي التخطيط والعدل، والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، ومن ضمنها خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المطورة إلكترونيا.

وقالت غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط، خلال الافتتاح أن تطوير مكتب شهر عقاري شمال القاهرة جاء ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتطوير قنوات الحصول عليها وإتاحة الخدمات من خلال منافذ مختلفة، والعمل على تقليل المدة الزمنية للحصول على الخدمة وذلك لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب شهر عقاري بني سويف والبحر الأحمر والجيزة، وجاري الانتهاء من تطوير مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة.

وأشارت إلى إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بمصلحة الشهر العقاري على الإنترنت والتي يتمكن المواطن من خلالها من طلب الخدمة ودفع رسومها واستلامها مثل خدمات (الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الحصول على صورة من كتاب دوري، الحصول على صورة من منشور فني، الحصول على صورة من منشور مالي).

وبحسب نائبة وزير التخطيط فإنه جاري حاليا تطوير عدد من الخدمات الجديدة خاصة بإدارة الترجمة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومنها (ترجمة عقد مشهر، ترجمة عقود الزواج، ترجمة عقود الطلاق، ترجمة رخص القيادة الدولية) والتي سيتم إطلاقها قريبا.

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