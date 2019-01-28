مدبولي: 2 مليار جنيه استثمارات بأسوان الجديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ المشروعات المخططة بمنطقة الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ومنها 66 فيلا كاملة التشطيب، وأعمال الطرق، والمياه، والصرف، بينما يبلغ إجمالى الاستثمارات بمشروعات الخدمات بالمدينة، نحو 231 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ 1840 وحدة (92عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالى 2 مليار جنيه.

وقال المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، في بيان، اليوم الاثنين: “جارٍ تنفيذ 1840 وحدة(92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالحيين الثاني والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين”.

وأوضح أنه جرى إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى12/2019، وتم إسناد أعمال (مياه– صرف صحى – طرق ) بمنطقة الـ600 فدان، والواقعة ضمن مساحة 18 ألف فدان بمنطقة الامتداد، والتي تضم (قطع أراضي إسكان اجتماعي – قطع أراضي إسكان متميز – عمارات إسكان اجتماعي)، باستثمارات حوالي 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 9/2019، كما تم تسليم موقع منطقة 350 فدانًا لشركة المقاولات لتنفيذ أعمال (مياه – صرف – طرق – ري)، بقيمة 56 مليون جنيه.

وأضاف رشاد: “بلغ إجمالي الاستثمارات بمشروعات الخدمات، نحو 231 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلاً، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريراً، وحضانة أطفال، وملعب خماسي، ومركز صحي حضري، ومركز تجاري، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحي الأول، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20مشروعًا خدميًا، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسي، وملعبي كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحى، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).

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