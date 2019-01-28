شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 7.2% تراجع فى تكلفة صناعة الورق.. وتصنيع الملابس الجاهزة يزيد 16.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت تكلفة صناعة الورق بنسبة 7.2%، وسجل الرقم القياسى للصناعة 91.24 نقطة خلال شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ 98.34 نقطة فى شهر أكتوبر السابق له مباشرة، بسبب خطة الصيانة المستهدفة لبعض مصانع المنتجات الورقية .

وبحسب بيان صادر عن جهاز الإحصــاء اليوم الاثنين، حول البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية لشهـر نوفمبر 2018، ارتفعت تكلفة صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 16.8%، ليسجل الرقم القياسى لها 251.60 خلال شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ 215.39 نقطة فى شهر أكتوبر 2018، وذلك طبقا لطلبات وعقود التوريد فى السوق المحلى والتصدير.

وأشار الجهاز فى بيانه إلى الرقم القياسى العام للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية)، والذى بلغ 131.49 خلال شهر نوفمبر 2018 (أولى)، مقابل 133.48 خلال شهر أكتوبر 2018 (نهائى)، بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

كما أشار البيان إلى الرقم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية، والذى بلغ 149.38خلال شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ 132.03 فى شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره 13.1%، وذلك لارتفاع إنتاج شركات سكر القصب (موسمى) وخط إنتاج جديد لصناعة منتجات اللحوم.

وأضاف البيان، أن الرقـم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، سجل 122.51 خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بـ 149.20 فى شهر أكتوبر 2018، بانخفاض قدره 17.9%، وذلك لتوقف بعض مصانع الأسمدة لعمل صيانة بقسم الغاز.