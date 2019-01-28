أسعار الذهب تنخفض بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 646 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-1-2019 انخفاض بقيمة جنيه واحد عقب ارتفاع أسعار المعدن النفيس أول أمس السبت بقيمة 5 جنيهات وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 646 جنيها للجرام بمستهل تعاملات الأسبوع. وتراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1301 دولار عقب وصول سعرها ل 1303 دولار فى أعلى معدلات لها منذ قرابة 8 أشهر، وتؤثر حركة أوقية الذهب عالميا على الأسعار في مصر بصورة مباشرة، ويعتبر الانخفاض الطفيف الذى سجله الذهب اليوم هو الأول عقب كسر سعر الذهب نقطة المقاومة (1300) دولار. وأصبحت أسعار الذهب كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 553 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 646 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 24 سجل 738 جنيهًا للجرام . سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5168 جنيه. الأوقية : 1301 دولار. أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد. أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية. أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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