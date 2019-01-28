شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قبل أسبوع حافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط اليوم الاثنين مع تبدد التفاؤل الذى خلفه إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية فيما يتأهب مستثمرون لأسبوع حافل يتضمن تصويتا على الانفصال البريطانى ومحادثات تجارية صينية أمريكية وقرارا لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى). وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% وتراجعت معظم البورصات والقطاعات إذ أضعفت المعنويات أنباء عن هبوط الأرباح الصناعية فى الصين فى ديسمبر للشهر الثانى على التوالى. وكان من أكبر الخاسرين سهم ألستوم الذى فقد 3.3% بعد أن قدمت المجموعة الفرنسية وسيمنس الألمانية تنازلات جديدة فى مسعى لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن الاحتكار والناجمة عن خطتهما لتأسيس شركة سكك حديدية أوروبية مشتركة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تتراجع قبل أسبوع حافل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.