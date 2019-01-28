شكرا لقرائتكم خبر عن وزارتا التخطيط والعدل تفتتحان مكتب شهر عقارى شمال القاهرة بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والعدل، مقر مكتب شهر عقارى، شمال القاهرة بعد تطويره.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الافتتاح يأتي استمرارا للتعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والعدل، واستكمالا للمجهودات المستمرة والتى تهدف إلي التيسير علي المواطنين للحصول علي الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وتأتى من ضمنها خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المطورة إلكترونيا، والتى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

كما أكدت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري خلال الافتتاح، أن تطوير مكتب شهر عقاري شمال القاهرة جاء في إطار خطة عمل الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتطوير قنوات الحصول عليها وإتاحة الخدمات من خلال منافذ مختلفة، وإعادة هندسة دورات العمل من أجل تقليل المدة الزمنية للحصول على الخدمة وذلك للوصول إلي تحسين الأداء الحكومى ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضافت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب شهر عقاري بني سويف والبحر الأحمر والجيزة، وجاري الانتهاء من تطوير مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، مشيرة إلي إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بمصلحة الشهر العقاري على الانترنت والتي يتمكن المواطن من خلالها من طلب الخدمة ودفع رسومها واستلامها مثل خدمات (الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الحصول على صورة من كتاب دوري، الحصول على صورة من منشور فني، الحصول على صورة من منشور مالي)، مشيرة إلي أنه يتم حاليا تطوير عدد من الخدمات الجديدة خاصة بإدارة الترجمة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومنها (ترجمة عقد مشهر، ترجمة عقود الزواج، ترجمة عقود الطلاق، ترجمة رخص القيادة الدولية) والتى سيتم اطلاقها قريبا.